الثلوج الكثيفة تصيب اليابان بالشلل

ذكرت تقارير، اليوم الإثنين، أن تساقط الثلوج بكثافة في العاصمة اليابانية طوكيو ومناطق أخرى من البلاد أدى لإصابة العديد من الأشخاص وعرقلة حركة النقل.

وأفادت وكالة كيودو اليابانية للأنباء بأن أكثر من 40 شخصاً أصيبوا في العاصمة نتيجة تساقط الثلوج والحوادث المرورية. وسقط 6 سنتميترات من الثلوج على طوكيو والمنطقة المحيطة بها خلال الليل. وتبع تساقط الثلوج هطول أمطار وهبوب رياح قوية.، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

> وأفادت وسائل إعلام محلية بأن ثلوجاً كثيفة تساقطت أيضاً في شمال وشمال شرق البلاد، وقالت إن ما لايقل عن 120 شخصاً أصيبوا في أنحاء البلاد. وقد تأثرت حركة المرور خلال ساعة الذروة في طوكيو ومناطق أخرى. كما شهدت حركة القطارات المنتظمة عادة تأخيرات.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) أن بعض محطات السكك الحديدية كانت تعج بحشود كبيرة من الركاب، وقد تم تقييد الدخول لبعض الأرصفة عقب أن عرقلت الثلوج حركة القطارات، مما أدى لازدحام الركاب.

وقالت وكالة كيودو إنه تم إلغاء 140 رحلة جوية داخلية، كما تأثرت حركة قطارات الطلقة “فائقة السرعة”. وحذرت هيئة الأرصاد من هطول مزيد من الثلوج على شمال وشمال شرق البلاد.