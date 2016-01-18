أرقام في الجول - أين باسم مرسي؟

إفي - يسعى نادي ليفربول الإنجليزي للتعاقد مع لاعب وسط ريال مدريد الإسباني الصاعد إيسكو ألاركون، وفقا لما ذكرته تقارير اخبارية اليوم.

وأشار موقع (فوتبول دايركت نيوز) إلى ان الـ"ريدز" يسعون لتدعيم صفوف الفريق وبناء مشروع مستقبلي يكون إيسكو من ضمن ركائزه.

وتأتي مساعي ليفربول لتحقيق هذا الأمر عقب ان اقترب من حسم لقب الدوري الإنجليزي لصالحه، واذا ما حدث ستكون هذه أول مرة يفوز بالبطولة منذ موسم 1989-1990.

وأشارت صحيفة (أس) الرياضية الإسبانية من جانبها إلى أن مسئولي الليفر يرون في إيسكو البديل الطبيعي للمخضرم ستيفن جيرارد قائد الـ"ريدز"، في وسط الملعب، خاصة مع كبر سن الأخير.

لكن يبدو الأمر صعبا خاصة وأن الريال حينما أتم صفقة شراء إيسكو من مالاجا قبل الموسم الجاري كان يضعه هو الأخر من ضمن ركائز مشروعاته المستقبلية، فعلى الرغم من عدم مشاركة إيسكو بصورة أساسية مع الملكي، إلا أنه عند ظهوره أثبت قدرته على لعب أدوار تكتيكية متنوعة.