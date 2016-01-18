العثور على قنبلة خالية من المواد المتفجرة في قنا

عثرت الأجهزة الأمنية بقنا صباح اليوم الأثنين على قنبلة هيكلية الصنع خالية من المواد المتفجرة بجوار مبنى مديرية الرى وتم التعامل معها من قبل خبراء المفرقعات وتفكيكها.

تلقى اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا إخطارا بالأشتباة فى وجود قنبلة بالقرب من مديرية الرى في مدينة قنا

أنتقلت قوات الدفاع المدنى والحريق وخبراء المفرقعات وتم فحص البلاغ وتبين العثور على كيس بلاستيك وبداخلة مجموعة من الأسلاك الكهربائية وماسورة صغيرة عبارة عن قنبلة هيكلية خالية من المواد المتفجرة، وتم تفكيكها وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.