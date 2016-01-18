مصرع شقيقين وربة منزل في حادث إنقلاب سيارة بسوهاج‎

لقي شقيقين وربة منزل مصرعهم في حادث إنقلاب سيارة بترعة الفاروقية بناحية أولاد الشيخ – دائرة مركز دار السلام

وتلقى اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج أخطاراً من مركز شرطة دار السلام بانقلاب سيارة بترعة علي الطريق السريع الشرقي بناحية أولاد الشيخ دائرة المركز.

بالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء قيادة محمد ع.ع .ا 31 سنة ويقيم مدينة نجع حمادي السيارة رقم 5648 على الطريق إختلت عجلة القيادة بيده مما أدي لإنقلاب السيارة بترعة الفاروقية المجاورة للطريق

ونتج عن الحادث وفاة «فوزي ع.ا.أ 75 سنة مزارع ، وياسر ف.ع.ا 35 سنة عامل، وعواطف أ.م.خ 56 سنة ربة منزل» ويقيمون نجع عزوز دائرة مركز دشنا- قنا، تم نقل الجثامين لمستشفي دار السلام المركزي.

بسؤال قائد السيارة علاء ف.ع.ا 29 سنة عامل ويقيم بذات الناحية «نجل المتوفي الأول» أيدا ما جاء بالفحص ونفى الشبهة الجنائية.

تم انتشال السيارة من الترعة وتسيير حركة المرور، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 365 إداري المركز لسنة 2016 وجاري العرض على النيابة العامة.