صور|معبد الأقصر يستعد لاستقبال «السيسي» ونظيره الصيني

أستعد معبد الأقصر الفرعوني المطل علي نهر النيل لاستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الصيني قبل نهاية الأسبوع الجاري لافتتاح عام الثقافة المصري الصيني .

وتقوم الأجهزة المعنية بالتجهيزات اللازمة داخل المعبد ووضع اللمسات الأخيرة للحفل الذي سيكون محط أنظار العالم حيث تم إضاءة المعبد بأضواء ساحرة تتماشي مع طبيعته الأثرية وتربط بين الحضارتين المصرية والصينية.

وبدأت واحدة من أكبر الفرق الفنية الصينية في إجراء بروفات الحفل الذي يتضمن عروضا فلكولورية وتراثية في أحضان المعبد صاحب التاريخ الممتد عبر آلاف السنين .

> وتترقب الأوساط السياحية بمحافظة الأقصر هذه الزيارة التاريخية التي ستنقلها مختلف وسائل الإعلام الأجنبية والمحلية معلقين آمالا كبيرة عليها في أن تنعش الحركة السياحية الوافدة إلي الأقصر لا سيما تلك القادمة من الصين واليابان ودول شرق آسيا وأوروبا.

وجاء اختيار عام 2016 ليكون عام الثقافة المصري الصيني بمناسبة مرور 60 عاما على اعتراف مصر بالصين وأن مصر والصين يمتلكان حضارتين من أقدم الحضارات فى التاريخ، وتأتي زيارة الرئيس الصيني لمصر فى إطار الجهود المشتركة بين الحكومتين المصرية والصينية والتطلعات الكبيرة بين البلدين.