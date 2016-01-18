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دراسة: مستقبلات المخ تنظم حرق الدهون فى الخلايا

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دراسة: مستقبلات المخ تنظم حرق الدهون فى الخلايا دراسة: مستقبلات المخ تنظم حرق الدهون فى الخلايا
قال علماء فى معهد جلادستون إن مستقبلات المخ يمكن أن تعمل على تنظيم حرق فى الخلايا.

فقد كشفت التجارب التى أجراها الباحثون عن أن الفئران التى اتبعت نظاما غذائيا عالى الدهون تراجعت بينها مستويات مستقبلات التروفين العصبية فى المخ وهى المستقبلات المشاركة فى نمو الخلايا العصبية وفرص البقاء على قيد الحياة، وحمايتها من السمنة والسكر والكبد الدهنى.

وأرجع الباحثون العلاقة بين مستقبلات المخ واتباع نظام غذائى عالى الدهون فى كثير من الأحيان إلى المعاناة من متلازمة التمثيل الغذائى ومشاكل السمنة.

وقد توصل الباحثون إلى أن هذه المستقبلات تساعد فى تنظيم عمليات التمثيل الغذائى المتحكمة فى وزن الإنسان وفى عدد الخلايا الدهنية وبالتالى منع زيادة الوزن.

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مصر 365

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