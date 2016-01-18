دراسة: مستقبلات المخ تنظم حرق الدهون فى الخلايا

قال علماء فى معهد جلادستون إن مستقبلات المخ يمكن أن تعمل على تنظيم حرق الدهون فى الخلايا.إعلان - Ads إعلان - Ads
فقد كشفت التجارب التى أجراها الباحثون عن أن الفئران التى اتبعت نظاما غذائيا عالى الدهون تراجعت بينها مستويات مستقبلات التروفين العصبية فى المخ وهى المستقبلات المشاركة فى نمو الخلايا العصبية وفرص البقاء على قيد الحياة، وحمايتها من السمنة والسكر والكبد الدهنى.
وأرجع الباحثون العلاقة بين مستقبلات المخ واتباع نظام غذائى عالى الدهون فى كثير من الأحيان إلى المعاناة من متلازمة التمثيل الغذائى ومشاكل السمنة.
وقد توصل الباحثون إلى أن هذه المستقبلات تساعد فى تنظيم عمليات التمثيل الغذائى المتحكمة فى وزن الإنسان وفى عدد الخلايا الدهنية وبالتالى منع زيادة الوزن.