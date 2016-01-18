الكرملين: بوتين يبحث مع أمير قطر تطورات الأوضاع فى الشرق الأوسط

>ذكر المكتب الصحفى للكرملين أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين سيبحث اليوم الاثنين مع أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثانى ، الذى يزور موسكو حاليا ، تطورات الأوضاع فى الشرق الأوسط.

ونقلت قناة ( روسيا اليوم) اليوم عن بيان للمكتب أنه "من المفترض أن يجرى خلال اللقاء تبادل الآراء حول المسائل الملحة للأجندة الدولية، فى مقدمتها الوضع فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

وأشار الكرملين إلى أن محادثات الجانبين ستعطى الأولية لتطوير التعاون الروسى ـ القطرى فى المجالات التجارية والاقتصادية والإنسانية، وكذلك فى مجالى الطاقة والاستثمار.

وستجرى المحادثات فى إطار أول زيارة رسمية لأمير قطر إلى روسيا أيام 17-19 من الشهر الجاري، وذلك بدعوة من الرئيس الروسي.

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