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محمد بن زايد يستقبل رئيسة كوسوفا

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محمد بن زايد يستقبل رئيسة كوسوفا محمد بن زايد يستقبل رئيسة كوسوفا

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم  في مركز أبوظبي الوطني للمعارض  فخامة عاطفة يحي آغا رئيسة جمهورية كوسوفا والوفد المرافق والتي تزور البلاد حاليا للمشاركة في " أسبوع أبوظبي للاستدامة " الذي تستضيفه الإمارة.

 ورحب سموه برئيسة كوسوفا وبحث معها علاقات الصداقة والتعاون وسبل تعزيزها وتطويرها لما فيه خير ومصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

 وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون القائمة بين دولة الإمارات وجمهورية كوسوفا خاصة في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتنموية.

 وتطرق الحديث حول فعاليات أبوظبي للاستدامة والقمة العالمية للطاقة .. واستعراض الجانبان الجهود الدولية في إطلاق المبادرات والمشاريع المعنية بالطاقة النظيفة والمتجددة.

  وتم بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية.
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