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انقطاع التيار الكهربائى فى قرى المنوفية بسبب الطقس السيئ

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انقطاع التيار الكهربائى فى قرى المنوفية بسبب الطقس السيئ انقطاع التيار الكهربائى فى قرى المنوفية بسبب الطقس السيئ
اجتاحت اليوم الاثنين، محافظة المنوفية موجة من الطقس السيئ حيث شهدت جميع أنحاء المحافظة عاصفة هوائية ترابية حادة أدت إلى انقطاع الكهرباء نتيجة سقوط الأشجار على الأسلاك الكهربائية وخاصة فى بعض القرى بمراكز منوف وبركة السبع وأشمون وتلا.

من جانبه أكد الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة وأخرى بكل مركز وذلك لمتابعة الأخبار لحظة بلحظة وذلك بالتنسيق مع إدارة الحماية المدنية بمديرية الأمن برئاسة اللواء خالد بيبرس مدير إدارة الحماية المدنية.

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