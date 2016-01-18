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تاجر آسيوي يرشي موظف جمارك دبي

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تاجر آسيوي يرشي موظف جمارك دبي تاجر آسيوي يرشي موظف جمارك دبي

باشرت هيئة محكمة الجنايات بدبي محاكمة تاجر آسيوي بتهمة عرض رشوة قيمتها 80 ألف درهم على موظف جمارك في ميناء جبل علي لتخليص حاوية خشب صندل يحظر دخولها إلى الدولة.

وأشارت التحقيقات إلى أن الموظف أوهم المتهم بموافقته على إنهاء إجراءات تخليص الحاوية، وأعد له كميناً بالتنسيق مع مسؤوله المباشر، وتم استدراجه من أجل عملية استلام الحاوية وتسليم المبلغ المالي المتفق عليه، وما أن حضر حتى تم ضبطه والتحفظ عليه لحين حضور الشرطة،

بيد أنه تمكن من الهرب بعد أن ادعى لحارس الأمن في الميناء برغبته في التوجه إلى دورة المياه فيما تم التحفظ على السائق والحاوية.

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