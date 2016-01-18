الزراعة توفر 22 مليون جرعة لقاح لمواجهة أنفلونزا الطيور والحمى القلاعية

قال الدكتور محمد عطية رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن آخر تقرير صادر عن الهيئة بشأن توافر جرعات اللقاح الموجودة بالمخازن لاستكمال عمليات تحصين الماشية والدواجن ضد الأمراض الوبائية بمحافظات الجمهورية، يوضح أن هناك ما يقرب من 14 مليون جرعة لقاح من أنفلونزا الطيور، و3.5 مليون لقاح لمرض الحمى القلاعية، و861 ألفا و350 جرعة لمرض الوادى المتصدع، و700 ألف لمرض الجلد العقدى للأبقار.

وأكد رئيس الطب الوقائى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك أيضا جرعات متوفرة لمرض الجلد العقدى للأغنام تبلغ 2 مليون و730 ألف جرعة، وطاعون المجترات الصغير 366 ألف جرعة، مشيرا إلى أن الهيئة تواصل استكمال تحصين الماشية والطيور، حفاظا على الثروة الحيوانية والداجنة، وحرص من الهيئة على توافر اللقاحات الدورية لمتابعة التحصينات ضد الأمراض الوبائية.

وأضاف أنه بناء على تعليمات الدكتور إبراهيم محروس رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، تم اتخاذ عدد من الإجراءات التنفيذية العاجلة لمواجهة الأمراض الوبائية حفاظا على الثروة الحيوانية والداجنة، وخاصة مرض أنفلونزا الطيور من خلال فرق التقصى النشط وما يطلق عليها فرق "الكاهو"، للسيطرة على أى بؤرة مصابة، وتحصين الماشية من 5 أمراض وبائية، وهى "الحمى القلاعية، والجلد العقدى، وطاعون المجترات الصغيرة، والوادى المتصدع، وجدرى الأغنام".

وأوضح عطية، أنه تحسبًا لأى أمراض قد تظهر على الحيوانات فقد تم اتخاذ عدد من الإجراءات منها: العناية الجيدة للحيوانات ومتابعة ظهور أى أعراض مرضية، واستعمال خافضات الحرارة ومضادات للالتهابات لمنع حدوث العدوى البكتيرية الثانوية، وتحصين حلقى للحيوانات والمتابعة الجيدة والمستمرة يوميًا للجان التحصين، بالإضافة إلى توعية المربين بأهمية تحصين الحيوانات دوريًا لحمايتها من الأمراض الوبائية المختلفة.

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