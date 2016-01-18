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مصرع ربة منزل بسبب الزحام والتدافع أمام مديرية التموين ببنها

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مصرع ربة منزل بسبب الزحام والتدافع أمام مديرية التموين ببنها مصرع ربة منزل بسبب الزحام والتدافع أمام مديرية التموين ببنها
لقيت ربة منزل مصرعها أمام مديرية نتيجة الزحام وتدافع المواطنين لتجديد البطاقات التموينية ببنها، تم نقل الجثة لمستشفى بنها، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة.

كان اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا من مأمور قسم ثان بنها بوجود تجمع من المواطنين أمام مديرية التموين ببنها – دائرة القسم ووفاة سيدة.

وتبين تجمع حوالى 1000 شخص أمام مديرية التموين لتجديد البطاقات التموينية، ونتج عن الزحام الشديد وفاة المدعوة "غالية السيد سليمان عواد " 72 سنة ربة منزل ومقيمة الوحدة العربية دائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

تم نقل جثة المتوفاة لمستشفى بنها العام وبرفقتها جارتها المدعوة فاطمة محمد 30 سنة ربة منزل، ومقيمة دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، والتى قامت بنقلها لمسكنها قبل تحرير تقرير طبى لها بالمستشفى.

وبسؤال نجل المتوفاة المدعو "إبراهيم سعيد محمد" محصل إيراد، أيد ذلك، ولم يشتبه فى وفاة والدته جنائيا، بتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، ورد بتقريره أن الوفاة نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ونفى وجود شبهة جنائية فى الوفاة.

تم تعيين الخدمات اللازمة لحين انتهاء المواطنين من تجديد البطاقات وانصرافهم دون حدوث ثمة تداعيات أمنية، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 187 إدارى قسم ثان بنها لسنة 2016م، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن.

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