أصله ديدان منقوعة فى المضادات الحيوية.. احذر الجمبرى الصينى والمستورد

يعد الجمبرى من أفضل أنواع المأكولات البحرية، التى تمد الجسم بالفسفور وتزيد نشاطه وتساعد على تدفق الدورة الدموية، لكن "الجمبرى كله مش زى بعضه"، وتكتظ الأسواق المصرية حاليا بأنواع غير صحية، منها الجمبرى الصينى، والجمبرى الجامبو المستورد.

هذه النوعيات عزيزى المستهلك تعرفها من أسعارها الزهيدة، وعلامات أخرى يوضحها الدكتور مروان سالم الباحث فى الغذاء والدواء.

ويقول د.مروان إن الجمبرى الصينى المنتشر بكثرة فى أسواقنا يباع بدون قشرة خارجية، لأنه ببساطة عبارة عن أحد ديدان الأرض تزال قشرته ويقدم لك على أنه نوع من المأكولات البحرية.

وبعيدا عن كونه نوعا من الديدان، يقول د.مروان: تكمن خطورة الجمبرى الصينى فى كم المواد الثقيلة والكيميائية التى يحتويها، ومن أبرز أعراضه المرضية الإسهال واضطراب الجهاز الهضمى وتدريجيا ترسب المواد الكيميائية الخطيرة المسببة للأورام.

وينصح الدكتور مروان بشراء الجمبرى بقشرته وبأسعاره المعتادة، محذرا من تناول نوعيات أخرى منها الجمبرى المجمد المستورد والمعروف بـ"الجامبو"، والذى تكمن خطورته فى أنه يوضع فى كميات كبيرة من المضادات الحيوية كى يعيش فترة أطول، وهذا ما يصيب الأمعاء باضطراب فى وظائفها ويسبب الإسهال، وضعف المناعة واضطرابات الإخراج بدون شك.

وفى السياق حذر الدكتور محمد المنيسى، أستاذ الجهاز الهضمى والكبد، من تناول هذه النوعيات من المأكولات البحرية، والتى تعد أبرز أسباب اضطرابات المعدة والقولون، وتسبب اضطرابات واضحة بالطبع فى الإخراج، كما أن موادها غير الصحية قد تسبب ترسبات ضارة بالجسم لسنوات، ما يهدد بالأمراض المزمنة والأورام، ولذا أفضل أنواع الجمبرى هو الطازج وغير المجمد، وأفضل طرق طهيه يكون بالشوى أو بالتسوية مع الخضراوات.