ضبط " سمسم والبلعوطى" بحوزتهما 100 تذكرة هيروين بكفر الدوار

تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن البحيرة بالاشتراك مع ضباط الإدارة العامة للمخدرات من ضبط كل من " ح م ح" وشهرته " سمسم " 29 سنة عاطل ومقيم الميزانة قسم كفر الدوار، و"م ط ع" وشهرته "البلعوطى" 32 سنة عاطل ومقيم مساكن شركة مصر قسم كفر الدوار السابق اتهامه فى 15 قضية متنوعة بالاتجار فى المواد المخدرة، متخذين من مدينة كفر الدوار مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

تم ضبط المتهمين بأحد الأكمنة المعدة لهما بمدينة كفر الدوار وبحوزتهما 100 تذكرة لمسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 75 جراما ومبلغ مالى 180 جنيها ومطواة قرن غزال.

اعترف المتهمان بحيازتهما للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والسلاح الأبيض بغرض الدفاع، تحرر عن ذلك المحضر رقم 793 جنح قسم شرطة كفر الدوار لسنة 2016.

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