أخبار عاجلة

هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط " سمسم والبلعوطى" بحوزتهما 100 تذكرة هيروين بكفر الدوار

Google+ Print
ضبط " سمسم والبلعوطى" بحوزتهما 100 تذكرة هيروين بكفر الدوار ضبط " سمسم والبلعوطى" بحوزتهما 100 تذكرة هيروين بكفر الدوار
تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن البحيرة بالاشتراك مع ضباط الإدارة العامة للمخدرات من ضبط كل من " ح م ح" وشهرته " سمسم " 29 سنة عاطل ومقيم الميزانة قسم كفر الدوار، و"م ط ع" وشهرته "البلعوطى" 32 سنة عاطل ومقيم مساكن شركة قسم كفر الدوار السابق اتهامه فى 15 قضية متنوعة بالاتجار فى المواد المخدرة، متخذين من مدينة كفر الدوار مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

تم ضبط المتهمين بأحد الأكمنة المعدة لهما بمدينة كفر الدوار وبحوزتهما 100 تذكرة لمسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 75 جراما ومبلغ مالى 180 جنيها ومطواة قرن غزال.

اعترف المتهمان بحيازتهما للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والسلاح الأبيض بغرض الدفاع، تحرر عن ذلك المحضر رقم 793 جنح قسم شرطة كفر الدوار لسنة 2016.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر