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أوقاف سوهاج: اختيار 10 أئمة من محفظى القران الكريم لفتح مكاتب تحفيظ بمساجدهم

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أوقاف سوهاج: اختيار 10 أئمة من محفظى القران الكريم لفتح مكاتب تحفيظ بمساجدهم أوقاف سوهاج: اختيار 10 أئمة من محفظى القران الكريم لفتح مكاتب تحفيظ بمساجدهم

سوهاج – عمرو خلف

قال الشيخ على طيفور وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، أن المديرية قامت باختيار 10 من محفظى القران الكريم من الأئمة تمهيدا لفتح مكاتب تحفيظ بمساجدهم على مستوى مراكز المحافظة. وأضاف وكيل وزارة الأوقاف فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع" أن اختيار الأئمة جاء بناء على اجتيازهم الاختبار الذى عقد لهم بديوان المديرية، تحت اشراف الشيخ عبدالرحمن اللاوى مدير المساجد والشيخ أحمد رمضان مدير شئون القرآن الكريم والشيخ عبدالعاطى عبدالرحمن مزيد مفتش أول متابعة بالمديرية. ومن جانبه قال الشيخ عبدالرحمن اللاوى مدير المساجد بسوهاج أن اختيار الأئمة يأتى فى إطار إعادة النظر فى القائمين على مكاتب التحفيظ من غير المؤهلين ممن يحملون الأفكار المتشددة والمتطرفة مشيرا إلى أن هؤلاء الأئمة يحملون الفكر الوسطى المعتدل الذى يعمل على نشر الفكر الصحيح .


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