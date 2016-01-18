بالصور.. معدات ثقيلة بخليج نعمة لسرعة الانتهاء من الخط الثانى لمشروع الصرف الصحى

يجرى العمل على قدم وساق وبالمعدات الثقيلة والخفيفة لسرعة الانتهاء من الخط الثانى لمشروع الصرف الصحى بخليج نعمة بشرم الشيخ بقطاع خليج نعمة.

وتأكيدا لانفراد اليوم السابع من قبل فى تأكيد للواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ يسابق عمال شركة المقاولون العرب الزمن من أجل إنهاء المشروع فى موعده واعادة الشىء إلى أصله .

وقال السولية إن الزمن المتبقى على التسليم عشر أيام فقط وسيعمل مشروع الخط الثانى للصرف الصحى بكامل طاقتة.

وأفاد أنه يجرى تركيب 3 طلمبات للصرف الصحى وهى عبارة عن طلمبات شفط داخل محطة خليج نعمة وعلى عمق 3 امتار طولى بالبريمة فى الأماكن المنخفضة التى يتجمع فيها السيول.

وقال فى حالة هطول الأمطار بغزارة على شرم الشيخ وخصوصا منطقة خليج نعمة وشارع السلام سيتم تشغيل الخط الثانى فورا بالتوازى مع الخط القديم لتخفيف العبء على الخط القديم وفى هذه الحالة سيتم شفط جميع المياة الموجودة فى أقل من ربع ساعة وتعود الحياة إلى طبيعتها، ونقوم الان بعمل طلمبات ساقطة فى الاماكن المنخفضة لشفط مياة السيول .



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