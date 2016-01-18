أخبار عاجلة

هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. معدات ثقيلة بخليج نعمة لسرعة الانتهاء من الخط الثانى لمشروع الصرف الصحى

Google+ Print
بالصور.. معدات ثقيلة بخليج نعمة لسرعة الانتهاء من الخط الثانى لمشروع الصرف الصحى بالصور.. معدات ثقيلة بخليج نعمة لسرعة الانتهاء من الخط الثانى لمشروع الصرف الصحى
يجرى العمل على قدم وساق وبالمعدات الثقيلة والخفيفة لسرعة الانتهاء من الخط الثانى لمشروع الصرف الصحى بخليج نعمة بشرم الشيخ بقطاع خليج نعمة.

وتأكيدا لانفراد اليوم السابع من قبل فى تأكيد للواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ يسابق عمال شركة المقاولون العرب الزمن من أجل إنهاء المشروع فى موعده واعادة الشىء إلى أصله .

وقال السولية إن الزمن المتبقى على التسليم عشر أيام فقط وسيعمل مشروع الخط الثانى للصرف الصحى بكامل طاقتة.

وأفاد أنه يجرى تركيب 3 طلمبات للصرف الصحى وهى عبارة عن طلمبات شفط داخل محطة خليج نعمة وعلى عمق 3 امتار طولى بالبريمة فى الأماكن المنخفضة التى يتجمع فيها السيول.

وقال فى حالة هطول الأمطار بغزارة على شرم الشيخ وخصوصا منطقة خليج نعمة وشارع السلام سيتم تشغيل الخط الثانى فورا بالتوازى مع الخط القديم لتخفيف العبء على الخط القديم وفى هذه الحالة سيتم شفط جميع المياة الموجودة فى أقل من ربع ساعة وتعود الحياة إلى طبيعتها، ونقوم الان بعمل طلمبات ساقطة فى الاماكن المنخفضة لشفط مياة السيول .

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365