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مدير الطب البيطرى بجنوب سيناء: المحافظة خالية تماما من إنفلونزا الطيور

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مدير الطب البيطرى بجنوب سيناء: المحافظة خالية تماما من إنفلونزا الطيور مدير الطب البيطرى بجنوب سيناء: المحافظة خالية تماما من إنفلونزا الطيور
قال الدكتور رمضان السيد عبد الفتاح، مدير الطب البيطرى بجنوب سيناء، فى تصريح صحفى لـ"اليوم السابع"، إن المحافظة خالية تمامًا من مرض إنفلونزا الطيور.

وأضاف أن أطباء وحدة "الإبدميولوجى" يقومون بالمرور الدورى على محال عرض وبيع الطيور والكشف عليها للتأكد من خلوها من المرض، فضلًا عن المرور على المنازل لتوعية السيدات ولمواجهة أى الفيروسات الوبائية والموسمية على مستوى مدن المحافظة.

وأشار إلى أنه بالنسبة للمزارع هناك حملات مستمرة للتحصين الدوري لتجمعات الدواجن ضد مرض إنفلونزا الطيور.

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مصر 365