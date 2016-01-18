أخبار عاجلة

هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور..لقاء لمؤسسى فكرة إنشاء مستشفى أورام بسيناء مع عدد من رموز العريش

Google+ Print
بالصور..لقاء لمؤسسى فكرة إنشاء مستشفى أورام بسيناء مع عدد من رموز العريش بالصور..لقاء لمؤسسى فكرة إنشاء مستشفى أورام بسيناء مع عدد من رموز العريش
نظم مساء أمس الأحد، عدد من المؤسسين لفكرة مشروع إنشاء مستشفى خيرى للأورام بسيناء، لقاء مع رموز من أهالى مدينة العريش فى قاعة نادى شباب وسط مدينة العريش، أداره الإذاعى عادل رستم، واللواء مدحت لبيب، والدكتور سليمان القماش أستاذ جراحة الأورام بجامعة قناة السويس.

وتضمن اللقاء تعريف بفكرة المشروع وماتم من مراحل عملية حتى مساء اليوم، وأوضح الإذاعى عادل رستم أنه جارى السير فى إجراءات إشهار رسمى لمؤسسة حياة للتنمية والأعمال الإنسانية التى من خلالها سيتم فتح حساب بنكى لتلقى التبرعات.

وأشار إلى أن 4 من فاعلى الخير أعلنوا عن وجود مساحات أراض جاهزة للتبرع لبناء المستشفى بينهم متبرع بمدينة بئر العبد و3 فى العريش، موضحا أن ملف التأسيس لا يزال مفتوحا لانضمام كل أصحاب الفكر فى هذا المجال.

ونبه الدكتور سليمان القماش، أستاذ جراحة الأورام ومؤسس قسم الأورام بمستشفى جامعة قناة السويس، عن خطورة المرض فى سيناء، وأن أعداد المصابين قياسا بأعداد السكان مرتفعة وتشكل خطرا، وأصبح من الضرورى وجود مستشفى، معربا عن سعادته بتفكير أبناء سيناء فى هذا الأمر، وضرورة أن تتم مساندتهم من قبل أصحاب المال والمعنيين والجهات ذات الاختصاص، لافتا إلى أن الأمر ليس بالصعوبة طالما تضافرت الجهود.

وطمأن اللواء مدحت لبيب، الحضور بأن الفكرة قيد التنفيذ، ولكن هناك إجراءات قانونية لابد من اتخاذها والسير فيها.

وطالب إسلام عروج أن يراعى أن يشارك كل من لديه خبرة فى الخطوات الأولى للتأسيس مع ضرورة توجيه دعوات للمهتمين لحثهم على المشاركة وإبداء رأيهم فى آلية تنفيذ الفكرة.

وقال حاتم البلك، أمين حزب الكرامة بشمال سيناء، إن السرطان متفشى فى شمال سيناء نتيجة وجود عوامل كثيرة، لافتا إلى وجود حالات فى مناطق وسط سيناء والمناطق الحدودية، مضيفا أن وجود المستشفى مهم خصوصا فى المرحلة المقبلة.

وقدم سامى الكاشف أحد المرشحين لمجلس النواب، مقترحا بأن تتم الاستفادة من وجود منشآت على الأرض لتعمل كمستشفى لحين الانتهاء من المشروع.

وطالبت الشاعرة رانيا النشار، بأن تتضافر الجهود لدعم الفكرة بشكل خلاق يسمو على أى خلافات، بالتزامن مع إنشاء عيادات متخصصة لعلاج الحالات القائمة فى شمال سيناء. وأشار توفيق الحجاوى، أحد الحضور، إلى ضرورة انضمام كل الرموز بشمال سيناء لهذا المشروع باعتباره يخدم الجميع.

وأعلن كريم الكاشف أحد اهالى العريش خلال اللقاء عن تبرعة بمساحة 10 الاف متر لصالح المشروع.

وقدم أحد الحضور "محمد الحر" عرضا لتجربته الشخصية مع المرض من خلال معاناته فى علاج طفلته الصغيرة، لافتا إلى خطورة عدم وجود متخصصين فى الاكتشاف المبكر للمرض، وأكد أن مستشفى السرطان بالقاهرة تعتبر نموذجا إنسانيا راقيا فى التعامل مع الحالات المرضية.

وأضاف أنه من خلال تجربته تلاحظ له الزيادة فى أعداد مرضى السرطان من أبناء شمال سيناء الذين يتوافدون على مستشفى علاج السرطان بالقاهرة أن من بينهم حالات من أسرة واحدة، وأهمية السرعة فى إنشاء مستشفى متخصص فى شمال سيناء.

وتقرر أن يُعقد الخميس القادم اجتماع للشباب لتكوين فريق عمل من بينهم لدعم المشروع، وجارى التنسيق لعقد لقاءات أخرى بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"