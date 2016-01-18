مصرع ربة منزل إثر اصطدامها بقطار خلال عبورها السكة الحديد بالبحيرة

لقيت سيدة مصرعها إثر اصطدام أحد القطارات بها خلال عبورها شريط السكة الحديد بمركز كفر الدوار بالبحيرة.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالواقعة، من اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور فاتن فوزى على الخميسى 23 سنة ربة منزل ومقيمة كنج عثمان دائرة القسم لشريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور اصطدم بها القطار رقم 103 ركاب القاهرة/ الإسكندرية، مما أدى إلى وفاتها.

وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى كفرالدوار العام بتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة بتر بالساقين وتهتك بجميع أجزاء الجسم ولا توجد شبهة جنائية.

وبسؤال شقيق المتوفاة على فوزى على الخميسى 41 سنة عامل ومقيم بذات الناحية، قرر بمضمون ما تقدم، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك، تحرر عن ذلك المحضر رقم 285 إدارى القسم لسنة 2016.