الأرصاد تحذر: عواصف ترابية وأمطار اليوم.. والصغرى بالقاهرة 8

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بأن يسود طقس بارد نهاراً شديد البرودة ليلاً، اليوم الاثنين، يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد، ويستمر نشاط الرياح الجنوبية الغربية المثيرة للرمال والأتربة على معظم الأنحاء وتصل لحد العاصفة على بعض المناطق، ما يؤدى إلى تدهور الرؤية واضطراب الملاحة البحرية، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تكون خفيفة على الوجه البحرى والقاهرة.إعلان - Ads إعلان - Ads
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>درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 18/1(2016 بجميع محافظات مصر
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون مضطربة جدًا، وارتفاع الموج من 3 إلى 4 أمتار والرياح السطحية جنوبية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهى معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
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القاهرةالصغرى 8 العظمى 15،
الإسكندريةالصغرى 9 العظمى 15،
مطروحالصغرى 7 العظمى 14،
بورسعيدالصغرى 11 العظمى 16،
دمياطالصغرى 10 العظمى 15،
بلطيمالصغرى 10 العظمى 16،
الإسماعيليةالصغرى 8 العظمى 16،
السويسالصغرى 9 العظمى 16،
العريشالصغرى 6 العظمى 16 ،
نخلالصغرى 2 العظمى 15،
طاباالصغرى 4 العظمى 17،
الطورالصغرى 9 العظمى 17 ،
مرسى علمالصغرى 12 العظمى 21،
الغردقةالصغرى 11 العظمى 20 ،
شرم الشيخالصغرى 14 العظمى 21،
رفحالصغرى 6 العظمى 15،
كاترينالصغرى 1 العظمى 8،
سيوةالصغرى 7 العظمى 15،
المنياالصغرى 6 العظمى 15،
الفيومالصغرى 7 العظمى 15 ،
رأس سدرالصغرى 11 العظمى 17،
أبوسمبلالصغرى 9 العظمى 20،
وسط الدلتاالصغرى 8 العظمى 15،
أسيوطالصغرى 4 العظمى 15،
سوهاجالصغرى 6 العظمى 15 ،
الأقصرالصغرى 8 العظمى 19 ،
أسوانالصغرى 10 العظمى 22 ،
شلاتينالصغرى 17 العظمى 25 ،
حلايبالصغرى 18 العظمى 23،
الوادى الجديدالصغرى 9 العظمى 17 ،
قناالصغرى 8 العظمى 17 ،
نويبعالصغرى 13 العظمى 17 ،
السلومالصغرى 7 العظمى 13.
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>درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 18/1(2016 بجميع محافظات مصر