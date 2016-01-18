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الأرصاد تحذر: عواصف ترابية وأمطار اليوم.. والصغرى بالقاهرة 8

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الأرصاد تحذر: عواصف ترابية وأمطار اليوم.. والصغرى بالقاهرة 8 الأرصاد تحذر: عواصف ترابية وأمطار اليوم.. والصغرى بالقاهرة 8
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بأن يسود طقس بارد نهاراً شديد البرودة ليلاً، اليوم الاثنين، يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد، ويستمر نشاط الرياح الجنوبية الغربية المثيرة للرمال والأتربة على معظم الأنحاء وتصل لحد العاصفة على بعض المناطق، ما يؤدى إلى تدهور الرؤية واضطراب الملاحة البحرية، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تكون خفيفة على الوجه البحرى والقاهرة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون مضطربة جدًا، وارتفاع الموج من 3 إلى 4 أمتار والرياح السطحية جنوبية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهى معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :


>

القاهرة

الصغرى 8 العظمى 15،

الإسكندرية

الصغرى 9 العظمى 15،

مطروح

الصغرى 7 العظمى 14،

بورسعيد

الصغرى 11 العظمى 16،

دمياط

الصغرى 10 العظمى 15،

بلطيم

الصغرى 10 العظمى 16،

الإسماعيلية

الصغرى 8 العظمى 16،

السويس

الصغرى 9 العظمى 16،

العريش

الصغرى 6 العظمى 16 ،

نخل

الصغرى 2 العظمى 15،

طابا

الصغرى 4 العظمى 17،

الطور

الصغرى 9 العظمى 17 ،

مرسى علم

الصغرى 12 العظمى 21،

الغردقة

الصغرى 11 العظمى 20 ،

شرم الشيخ

الصغرى 14 العظمى 21،

رفح

الصغرى 6 العظمى 15،

كاترين

الصغرى 1 العظمى 8،

سيوة

الصغرى 7 العظمى 15،

المنيا

الصغرى 6 العظمى 15،

الفيوم

الصغرى 7 العظمى 15 ،

رأس سدر

الصغرى 11 العظمى 17،

أبوسمبل

الصغرى 9 العظمى 20،

وسط الدلتا

الصغرى 8 العظمى 15،

أسيوط

الصغرى 4 العظمى 15،

سوهاج

الصغرى 6 العظمى 15 ،

الأقصر

الصغرى 8 العظمى 19 ،

أسوان

الصغرى 10 العظمى 22 ،

شلاتين

الصغرى 17 العظمى 25 ،

حلايب

الصغرى 18 العظمى 23،

الوادى الجديد

الصغرى 9 العظمى 17 ،

قنا

الصغرى 8 العظمى 17 ،

نويبع

الصغرى 13 العظمى 17 ،

السلوم

الصغرى 7 العظمى 13.

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>درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 18/1(2016 بجميع محافظات مصر

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