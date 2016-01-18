الأرصاد تحذر: عواصف ترابية وأمطار اليوم.. والصغرى بالقاهرة 8

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بأن يسود طقس بارد نهاراً شديد البرودة ليلاً، اليوم الاثنين، يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد، ويستمر نشاط الرياح الجنوبية الغربية المثيرة للرمال والأتربة على معظم الأنحاء وتصل لحد العاصفة على بعض المناطق، ما يؤدى إلى تدهور الرؤية واضطراب الملاحة البحرية، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تكون خفيفة على الوجه البحرى والقاهرة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون مضطربة جدًا، وارتفاع الموج من 3 إلى 4 أمتار والرياح السطحية جنوبية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهى معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

القاهرة

الإسكندرية

مطروح

بورسعيد

دمياط

بلطيم

الإسماعيلية

السويس

العريش

نخل

طابا

الطور

مرسى علم

الغردقة

شرم الشيخ

رفح

كاترين

سيوة

المنيا

الفيوم

رأس سدر

أبوسمبل

وسط الدلتا

أسيوط

سوهاج

الأقصر

أسوان

شلاتين

حلايب

الوادى الجديد

قنا

نويبع

السلوم

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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 18/1(2016 بجميع محافظات مصر

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