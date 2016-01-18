"مستقبل وطن" يعلن سفر محمد بدران للخارج.. والأمين العام يسير شئون الحزب

قال أشرف رشاد أمين عام حزب مستقبل وطن ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب، إن محمد بدران رئيس الحزب سيغادر البلاد لاستكمال دراسته بالخارج، مؤكدا أن موعد المغادرة لم يتحدد بعد، مع بقاء بدران فى منصبه كرئيس للحزب.

وتابع رشاد، أنه سيقوم بتسيير كافه شؤون الحزب بالتعاون مع المكتب التنفيذى وأمناء المحافظات كل فى موقعه واختصاصاته، مضيفا فى بيان نشره على صفحته بموقع الفيس بوك: "يقوم الحزب بتشكيلات تنظيميه جديده فى مختلف المحافظات بناءا على تقييم التجربة السابقة، والحزب على استعداد لتلقى أى شكوى بشكل رسمى فى مقر الحزب تخص التشكيلات، خاصة أن أى قرار هو ليس قرآنا يمكن الرجوع فيه أو تعديله بعد التحقيق فى هذه الشكوى، ولكن عند التقدم بأى استقالة سوف يقبلها الحزب فورا، لو كانت استقالة من الموقع التنظيمى، أما لو كانت استقالة كاملة من الحزب فسوف تخضع لأحكام باب العضوية من اللائحة.

- مصادر : رئيس مستقبل وطن يستعد للسفر إلى أمريكا لاستكمال دراسته