ضبط صاحب قناة فضائية هارب من 42 حكما قضائيا لمدينة الإنتاج الإعلامى

تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بقطاع مصلحة الأمن العام من ضبط أحد الهاربين من 42 حكما قضائيا صادر ضده.

توصلت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع مصلحة الأمن العام إلى تحديد محل هروب المحكوم عليه (أيمن. ع. أ) مالك إحدى القنوات الفضائية ورئيس إحدى مجموعات المحاماة، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بمحافظة القاهرة (مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 42 حكما قضائيا صادرة ضده) وذلك بإحدى الشقق المستأجرة بمنطقة الزمالك دائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة، حيث تم على الفور استهدافه وضبطه، وبمواجهته أقر بالأحكام الصادرة ضده.

يذكر أن مديونيات المتهم لمدينة الإنتاج الإعلامى والبنوك وأفراد بلغت (ستة ملايين جنيه)، وأن العقوبات المحكوم عليه بها بلغت (61 سنة سجن)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، والعرض على النيابة.