بعد أنباء عن هبوب رياح مثيرة للرمال والأتربة.. خطوات تحميك من الحساسية

أفادت هيئة الأرصاد الجوية مؤخرا باحتمال هبوب رياح مثيرة للرمال والأتربة، وظهرت إرشادات لمرضى الحساسية بعدم الخروج للشارع حماية لأنفسهم.

وحول مخاطر الأتربة يقول الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة استشارى الأطفال وزميل معهد الطفولة بجامعة عين شمس، إن 5 بلايين طن من الأتربة تجوب العالم سنويا وتسبب أزمات الربو، وتزداد هذه الحالة بعد موجات الأتربة الباردة التى نعيشها فى الشتاء وتقلص الأرض الخضراء، ومن ثم تراكم الأتربة داخل السيارات وعلى الملابس.

>1. المصابون بحساسية مزمنة فى الجهاز التنفسى أو الأنف والعين والربو هم الأكثر عرضة لمضاعفات سيئة، لذلك يجب تجنب خروجهم من المنزل فى تلك الفترة.>2. استخدام أقنعة أو تغطية الأنف بكوفية أو منديل لتجنب استنشاق نسبة كبيرة من الأتربة.>3. غسل الوجه والرأس بعد الوصول إلى مكان مغلق لإزالة ما علق بها من أتربة.>4. تنظيف الأنف باستمرار أمر ضرورى ومهم ولا يجب الاستهانه به.>5. التخلص من الأتربة بالمنازل أو أماكن العمل أو السيارات بالمسح بقطعة قماش قطنية ويكون بالمكنسة الشفط أفضل.>6. تغطية أجهزة التكييف من الخارج كى لا تشفط الأتربة وتدخلها للمنزل عقب استخدامها.>7. إحكام غلق النوافذ والأبواب.>8. تناول أدوية علاج الحساسية خاصة الوقائية التى تباعد فترات حدوث أزمات للفرد.>9. رفع القمامة أولا بأول وكذلك الأتربة المتراكمة كى لا تنقلها إلينا الرياح.