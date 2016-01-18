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محكمة جنوب القاهرة تنظر إستشكال إسلام بحيرى على حبسه بتهمة إزدراء الأديان

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محكمة جنوب القاهرة تنظر إستشكال إسلام بحيرى على حبسه بتهمة إزدراء الأديان محكمة جنوب القاهرة تنظر إستشكال إسلام بحيرى على حبسه بتهمة إزدراء الأديان
تنظر غرفة المشورة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم اليوم الاثنين، حكمها فى الاستشكال المقدم من جميل سعيد دفاع الباحث إسلام بحيرى لوقف تنفيذ الحكم الصادر ضد موكله مؤخراً من محكمة الجنح المستأنفة بحبسه لمدة عام واحد، لإدانته فى قضية تتعلق بإزدراء الدين الإسلامى.

وقررت محكمة جنح مستأنف القديمة، والمنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، بالجلسة السابقة بإحالة نظر الاستشكال المقدم من المستشار جميل سعيد دفاع الباحث إسلام بحيرى لوقف تنفيذ الحكم الصادر ضده مؤخراً من محكمة الجنح المستأنفة بحبسه لمدة عام واحد، لإدانته فى قضية تتعلق بازدراء الدين الإسلامى، لدائرة مغايرة، وذلك عقب طلب المتهم رد المحكمة، وحددت جلسة 18 يناير لنظر الاستشكال .

وفى نفس السياق، حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار أيمن عباس جلسة 23 يناير الجارى الدائرة رقم 46 مدنى المنعقدة بدار القضاء العالى برئاسة المستشار عبد الحميد أمين محمد حسن لنظر طلب رد المحكمة التى تنظر استشكال إسلام بحيرى لوقف تنفيذ حكم حبسه سنة فى اتهامه بازدراء الدين الإسلامى وهو الطلب المقدم من محامى بحيرى جميل سعيد..
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