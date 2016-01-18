معهد الفلك: 5 كواكب تتلألأ فى السماء قبل شروق شمس الأربعاء المقبل

قال الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن سماء مصر والعالم ستشهد ظاهرة فلكية نادرة يراها المصريون بوضوح، وهى ظهور خمسة كواكب لمدة شهر كامل فوق الأفق قبل شروق الشمس فى الفترة من 20 يناير الجارى إلى 20 فبراير المقبل.

وأضاف تادرس فى تصريحات خاصة، أن الظاهرة تحدث كل 10 سنوات، حيث من المتوقع أن تتكرر مجددا فى عام 2026 وستكون فريدة من نوعها أيضا.

وأوضح تادرس ، أن الكواكب الخمسة هى"عطارد والزهرة والمريخ والمشترى وزحل"، وسيكون ألمعهم الزهرة والمشترى والمريخ، وكان آخر مرة تم رؤيتها مجتمعة معا فى السماء لمدة شهر كامل منذ عشر سنوات تقريبا ،مشيرا إلى أن رؤيتها تعتمد على درجة عتامة المنطقة التى يقوم الفرد برصد الظاهرة منها ، والتى يجب أن تكون بعيدة تمامًا عن إضاءة المدينة، كما تعتمد أيضًا على عدم وجود سحب أو ضباب أو غبار فى السماء وقت الرصد،مشيرا إلى أن عطارد وزحل هما الأقرب للأفق وإذا أشرقت الشمس فلن يتمكن أحد من رؤيتهما بوضوح.

وتابع أشرف تادرس، أن المشترى والزهرة والمريخ يكونون ألمع للناظر فى هذه الليلة من الكوكبين الأخرين عطارد وزحل، مشيرا إلى أنه يمكن للبعض استخدام التليسكوبات والأجهزة الحديثة لرؤية الظاهرة بصورة واضحة.

يذكر أن النظام الشمسى هو النظام الكوكبى الذى يتكون من الشمس وجميع ما يَدور حولها من أجرام، بما فى ذلك الأرض والكواكب الأخرى، حيث يَشمل النظام الشمسى أجراماً أخرى أصغر حجماً هى الكواكب القزمة والكويكبات والنيازك والمذنبات، إضافة إلى سحابة رقيقة من الغاز والغبار تعرف بالوسط بين الكوكبين، وتوجد العديد من أجرام النظام الشمسى التي يُمكِنُ رؤيتها بالعين المجردة غير الشمس والقمر، ومن الكواكبِ عطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزحل، وأحياناً ألمع الكويكبات والمذنبات العابرة أيضاً، إضافة إلى النيازك، حيث يُمكن رؤيتها حين تدخل جو الأرض وتحترق مُكوِّنةً الشهب.