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"المصرى الديمقراطى": نتبنى مقترح بإلغاء كافة القوانين المقيدة لحرية الرأى والعقيدة

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"المصرى الديمقراطى": نتبنى مقترح بإلغاء كافة القوانين المقيدة لحرية الرأى والعقيدة "المصرى الديمقراطى": نتبنى مقترح بإلغاء كافة القوانين المقيدة لحرية الرأى والعقيدة
قال عاطف فوزى أمين اللجنة التشريعية بحزب المصرى الديمقراطى، أن هناك حزمة تشريعات أساسية يتبناها الحزب لعرضها على مجلس النواب، مشيرًا إلى أن هذه الحزمة تركز بشكل كبير على القوانين المكملة للدستور، مثل قوانين الانتخابات وإنشاء مفوضية عدم التمييز، مشيرًا إلى أن الحزب سيتبنى أيضاً مقترح بإلغاء كافة القوانين الخاصة بتقييد حرية الرأى والعقيدة، والتى تخالف الدستور على حد تعبيره.

وأضاف "فوزى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك أيضًا تركيز على إضافة بعض المواد على قانون العقوبات خاصة ببعض الجرائم التى ذكرها الدستور لقانون العقوبات، مثل التهجير القسرى والفصل العنصرى، وقضايا التعذيب التى انتشرت بشكل كبير.

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