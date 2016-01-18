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وزير الرى يشهد اليوم تجربة جهاز جديد للكشف عن المياه الجوفية

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وزير الرى يشهد اليوم تجربة جهاز جديد للكشف عن المياه الجوفية وزير الرى يشهد اليوم تجربة جهاز جديد للكشف عن المياه الجوفية
يشهد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، اليوم الاثنين، بحضور محافظ المنيا، تجربة للكشف عن المياه الجوفية، بمنطقة غرب غرب المنيا، وذلك من خلال أحد الأجهزة الجديدة المتخصصة فى هذا المجال والتى قامت وزارة الرى بشرائها، بمبلغ مليونى جنيه، لتحديد أعماق المياه وامتدادها ونوعيتها.

ومن جانبه، أكد مغازى فى تصريحات صحفية، أن محافظة المنيا هى الأعلى فى المساحات التى ستزرع ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان، مشيراً إلى أنه سيتم حفر 500 بئر لزراعة 480 ألف فدان، وطرحها للاستثمار من قبَل وزارة الزراعة ، بعد وضع شروط للتعامل معها.

الجدير بالذكر أنه سيتم تشغيل الآبار الجوفية باستخدام الطاقة الشمسية لتحديد ساعات التشغيل ولضمان استدامة المياه بالمشروع وعدم استنزافها بحيث يعمل البئر "نهارا" ويستعيد قوته" ليلا "، واستخدام نظم الرى الحديث وتحديد التركيب المحصولى المقرر زراعته والالتزام به مع وضع نظام مراقبة دائم مرتبط بشبكة مركزية بالوزارة لمنع أى تعديات على الآبار والتحكم فى تشغيلها ومنع زراعة المحاصيل الشرهة للمياه.

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