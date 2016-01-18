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طائرات التحالف العربى تقصف إدارة أمن العاصمة اليمنية ومعسكر الشرطة الراجلة

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طائرات التحالف العربى تقصف إدارة أمن العاصمة اليمنية ومعسكر الشرطة الراجلة طائرات التحالف العربى تقصف إدارة أمن العاصمة اليمنية ومعسكر الشرطة الراجلة

>قصفت طائرات دول التحالف العربى مواقع تابعة لجماعة الحوثيين وصالح فى العاصمة اليمنية صنعاء، حيث استهدفت الطائرات معسكر الشرطة الراجلة بجوار إدارة أمن العاصمة قرب شارع العدل وسط العاصمة.

وذكر شهود عيان أن القصف استهدف هناجر أفراد الشرطة مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى فى صفوفهم.

كما استهدفت الطائرات الليلة الماضية مبنى إدارة أمن أمانة العاصمة القريب من معسكر الشرطة فى وسط صنعاء وسمع دوى انفجارات عنيفة من الموقعين وأصوات سيارات الإسعاف التى سارعت إليهما.

وقصفت الطائرات معسكر جبل النهدين المطل على دار الرئاسة جنوبى العاصمة صنعاء واستمرت الطائرات فى التحليق فى أجواء العاصمة حتى قبل فجر اليوم الإثنين.

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