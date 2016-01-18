شربك على أد وزنك.. موقع أمريكى يوضح الكميات المناسبة من الماء لكل وزن

كشف الموقع الإلكترونى "هيلث فوود هاوس" الأمريكى أن وزن الجسم يحدد عدد أكواب الماء التى يحتاجها فى اليوم، موضحا فى تقرير نشره مؤخرا كمية المياه اللازمة للأجسام وفق وزنها على النحو التالى:

إذا كان وزنك 37 كيلوجراما فإنك تحتاج 6 أكواب ماء يوميا.

>2- إذا كان وزنك 45 كيلو تحتاج 7 أكواب ماء يوميا.

> 3-إذا كان وزنك 54 كيلو يحتاج جسمك إلى 8 أكواب من المياه يوميا.

> 4- إذا كان وزنك 63 كيلوجراما فإن جسمك يحتاج 10 أكواب من الماء.

> 5-إذا كان وزنك 72 كيلوجراما تحتاج 11 كوبا من الماء يوميا.

> 6-إذا كان وزنك 81 كيلو جراما فانك تحتاج 13 كوب ماء يوميا.

> 7- إذا كان وزنك 90 كيلوجراما فجسمك يحتاج 14 كوبا من الماء يوميا.

> 8 إذا كان وزنك 99 كيلوجراما تحتاج 16 كوبا من الماء يوميا.

>9-إذا كان وزنك 108 كيلوجرامات فإنه يحتاج 17 كوبا من الماء يوميا.

> 10- إذا كان وزنك 117 كيلوجراما فتحتاج 19 كوبا من الماء يوميا.

وينصح التقرير من تتعدى أوزانهم 117 كيلوجراما بالإكثار من عدد أكواب الماء يوميا، لأن الماء يعد إكسيرا طبيعيا للصحة والجمال، ويساعد على تحسين البشرة وصحة الجسم.