نائب البلينا: البدء فى احلال وتجديد محطة السكة الحديد بقرية برديس

قال رأفت أبو الخير النائب البرلمانى عن دائرة مركز البلينا بمحافظة سوهاج ، إنه تم البدء فى إحلال وتجديد محطة السكة الحديد ببرديس التابعة لمركز البلينا.

وأضاف النائب البرلمانى فى تصريح خاص لـ اليوم السابع ، إنه كان قد تقدم فى شهر يونيو عام 2015 بطلب إلى وزير النقل والمواصلات للموافة على إحلال وتجديد المحطة وتمت الموافقة بالفعل والبدء فى تجديد المحطة مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء منها خلال 3 أشهر كما سيتم تخصيص مكان داخل المحطة لحجز التذاكر المميكنة.

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