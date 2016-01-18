أخبار عاجلة

هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

"مهارة التفكير الإبتكارى للجهاز الإدارى".. دورة تدريبية ببيطرى القناة

Google+ Print
"مهارة التفكير الإبتكارى للجهاز الإدارى".. دورة تدريبية ببيطرى القناة "مهارة التفكير الإبتكارى للجهاز الإدارى".. دورة تدريبية ببيطرى القناة
ينظم قطاع شئون البيئة وخدمة المجتمع بكلية الطب البيطرى جامعة القناة اليوم الأثنين دورة تدريبية بعنوان " مهارات التفكيرالإبتكارى للجهاز الإدارى".

تأتى هذه الدورة ضمن سلسة الدورات التى تنظمها كلية الطب البيطرى لتنمية مهارات الجهاز الإدارى بالكلية.

وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة والدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور إبراهيم فارس عميد كلية الطب البيطرى.

ويحاضر فى دورة الغد الدكتور على معوض وكيل كلية الطب البيطرى لشئون خدمة البيئة وخدمة المجتمع.

وتهدف الدورة إلى تنمية قدرات الجهاز الإدارى بالكلية وتنمية قدرات الإبداع فى العمل لديهم وذلك من أجل تدريبهم على المشاركة الإيجابية والفعالة للنهوض بالعمل ونقل الخبرات التدريبية إلى باقى زملائهم فى الأقسام المختلفة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365