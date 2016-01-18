"مهارة التفكير الإبتكارى للجهاز الإدارى".. دورة تدريبية ببيطرى القناة

ينظم قطاع شئون البيئة وخدمة المجتمع بكلية الطب البيطرى جامعة القناة اليوم الأثنين دورة تدريبية بعنوان " مهارات التفكيرالإبتكارى للجهاز الإدارى".

تأتى هذه الدورة ضمن سلسة الدورات التى تنظمها كلية الطب البيطرى لتنمية مهارات الجهاز الإدارى بالكلية.

وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة والدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور إبراهيم فارس عميد كلية الطب البيطرى.

ويحاضر فى دورة الغد الدكتور على معوض وكيل كلية الطب البيطرى لشئون خدمة البيئة وخدمة المجتمع.

وتهدف الدورة إلى تنمية قدرات الجهاز الإدارى بالكلية وتنمية قدرات الإبداع فى العمل لديهم وذلك من أجل تدريبهم على المشاركة الإيجابية والفعالة للنهوض بالعمل ونقل الخبرات التدريبية إلى باقى زملائهم فى الأقسام المختلفة.