غدا ..ورشة عمل حول تقييم الورقة الإمتحانية بزراعة القناة

في إطار الخطة التدريبية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكلية الزراعة جامعة القناة، تنظم وحدة الجودة بالكلية غدا الثلاثاء ورشة العمل الثانية التى تدور حول تقييم الورقة الإمتحانية.

تأتي هذه الورشة تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة وإشراف عام الدكتور شريف رضوان عميد كلية الزراعة وإشراف الدكتور رفيق عبد الرحمن مدير وحدة الجودة بكلية الزراعة ويحاضر فيها الدكتور هشام السعيد الأستاذ بكلية الطب البيطرى.

وتهدف الورشة إلي قياس مدي تحقق النتائج التعليمية المستهدفة لبرامج الكلية المختلفة عبر تقييم الورقة الإمتحانية لجميع المقررات الدراسية لمرحلة الدراسات العليا والبكالوريوس.