بالصور. رصيف محطة القوصية بأسيوط يهدد حياة الركاب

يعانى أهالى مركز القوصية على مدار عشرات السنوات الماضية وحتى الآن من قصر رصيفى محطة السكة الحديد الأمر الذى يهدد بكارثة عاجلاً أو أجلاً فقصر رصيفى المحطة يؤدى إلى وقوف أكثر من ٧ عربات خارج رصيفى المحطة ويضطر الركاب إلى التزاحم فى العربات الأمامية وخاصة السيدات حتى يتمكنوا من النزول على الرصيف مباشرة أما ركاب العربات الخلفية فيقفزون على القضبان وتتعرض حياتهم للخطر.

التصميم الهندسى لأى رصيفى محطة قطار يكون طوله ٣٠٠ متر إلا أن محطة القوصية يبلغ طول الرصيفين بها والخاص بالطريقى قبلى وبحرى ١٣٠ مترا فقط، أى هناك ما يقرب من ١٧٠ متر تحتاجهم المحطة حتى يستكمل الرصيفين، ورغم التصريحات الإعلامية المستمرة على مدار الأعوام السابقة بقيام وزارة النقل بإدراج المحطة فى خطة التطوير ورصد مبالغ مالية لها إلا أن المشكلة لاتزال قائمة حتى الآن وتحول الأمر إلى متاجرة بأرواح المسافرين.

وبسبب هذه المشاكل الهندسية فى الرصيف لا تتمكن جميع القطارات من الوقوف على رصيفى المحطة عدا قطار واحد مكيف، حيث أن الوقت المحدد لوقوف القطارات لا يتعدى الـ٣ دقائق على المحطة، ولذلك لا يستطيع جميع الركاب الصعود أو النزول فى ذلك الوقت الأمر الذى أدى إلى وقوع العديد من الحوداث سواء كانت بسبب التزاحم على الأبواب المتاحة على الرصيف، أو بسبب أبواب العربات الموجودة خارج الرصيف، والتى يقوم الركاب بالقفز منها أو القفز للركوب فيها.

على عبد الرحيم أحد أهالى مركز القوصية يقول لـ"اليوم السابع"، "طالبنا بتطويل رصيف محطة القوصية بأسيوط لـ300 متر رأفة بكبار السن والأطفال الذين يصعدون العربات التى تقف بعيداً عن الرصيف ما يعرض حياتهم للخطر، موضحاً أن أكثر من 7 عربات تقف خارج رصيف المحطة، ونطالب وزير النقل بضرورة تنفيذ مطالب القوصية حفاظاً على أرواح المواطنين" .

وأضاف "كما تعانى القوصية من عدم وقوف القطارات المكيفة على المحطة، عدا قطار واحد فجراً وهو ما يؤرق المسافرين، كما تقدمنا بعدة شكاوى للسكة الحديد وكان ردهم بأن محطة القوصية غير مناسبة لوقف القطارات المكيفة بسبب قصر الرصيف" .

وقال أحمد فوزى أحد الأهالى، "نطالب بتطوير شامل لمحطة القوصية بداية من تطويل رصيف المحطة لكى يسع عدد أكبر من عربات القطار، وكذلك عمل نفق للسيارات أو توسعة مزلقان المحطة، حيث أن المزلقان الحالى لا يستوعب السيارات المارة".

ومن جانبه، قال المهندس بدرى محمد بدرى رئيس مجلس ومدينة القوصية، أن هناك بالفعل مشكلة كبيرة تؤرق أهالى مركز القوصية وهى قصر رصيفى محطة السكة الحديد بالقوصية الأمر الذى يؤدى إلى بقاء ٤ سيارات خارج الرصيف.

وأضاف بدرى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، "الأهالى تقدموا بشكاوى متعددة لمجلس المدينة، وبصفتى رئيس مجلس مدينة القوصية وجهت خطابات لمحافظة أسيوط حول تلك المشكلة، والتى تهدد بوقوع كارثة، إلا أن المحافظة لم ترد إلى الآن، مشيراً إلى أنه يأمل أن يساعد أعضاء مجلس النواب الجديد فى حل المشكلة.

- تطوير محطة سكة حديد القوصية بأسيوط بتكلفة 2 مليون جنيه

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