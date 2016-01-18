ضبط 11 بندقية آلية وفرد محلى الصنع فى حملة أمنية بسوهاج

شنت مديرية أمن سوهاج حملة برئاسة اللواء أيمن الملاح مساعد المدير حكمدار أمن سوهاج ، استهدفت الخارجين عن القانون وتجار الأسلحة النارية والذخائر ‏والهاربين بمركزى دار السلام وطما.

وأسفرت الحملة التى شارك فيها مجموعات قتالية من الأمن المركزى، عن ضبط 11 بندقية آلية وفرد صناعة محلية، حيث تم ضبط "هانى. ع" 30 سنة عامل وبحوزته بندقية آلية ، "‏أحمد .ع" 26 عامل و"حمادة . ع" 27 سنة عامل، و"محمد . م" 40 سنة عامل، و"محمد . ح" 35 سنة عامل، و"جابر.ع" 47 سنة عامل، و"محفوظ .ع" 27 سنة عامل، و"إسلام .ع " 24 سنة عامل وبحوزة كل فرد بندقية آلية ،وجميعهم يقيمون بدائرة مركز دار السلام، كما تم ضبط "على . أ" 35 سنة عامل ويقيم النغاميش دائرة وبحوزته فرد روسى صناعه محلية.

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