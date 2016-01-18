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حبس فرد أمن خاص و6 آخرين 4 أيام لسرقة 76 ألف جنيه من مخزن شركة بالبدرشين

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حبس فرد أمن خاص و6 آخرين 4 أيام لسرقة 76 ألف جنيه من مخزن شركة بالبدرشين حبس فرد أمن خاص و6 آخرين 4 أيام لسرقة 76 ألف جنيه من مخزن شركة بالبدرشين
أمر رامى منصور، رئيس نيابة البدرشين، بحبس فرد أمن خاص و6 آخرين لاتهامهم باقتحام مخزن شركة وتهديد العاملين به، وسرقة 76 ألف جنيه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

البداية كانت عندما تلقى رئيس مباحث البدرشين بلاغًا من فرد أمن، ومسئول خزينة بمخزن شركة، باقتحام 3 أشخاص ملثمين المخزن، وبحوزتهم بندقية آلية و"بلطة" وحطما كاميرا المراقبة الداخلية لغرفة التحصيل، وقطعوا الكابلات الخاصة بجهاز الإنذار، وهددوا مسئول الخزينة، واستولوا منه على 76 ألف جنيه وفروا هاربين.

وبإجراء التحريات، تبين أن مرتكبى الواقعة 7 أشخاص، منهم فرد أمن عامل بالشركة، وبإعداد كمين لهم، ضُبِطوا بحوزتهم بندقية خرطوش تركى و4 طلقات. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، فأمرات النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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مصر 365