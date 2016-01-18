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إصابة 2 فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الزراعى الشرقى بأخميم سوهاج

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إصابة 2 فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الزراعى الشرقى بأخميم سوهاج إصابة 2 فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الزراعى الشرقى بأخميم سوهاج
شهد الطريق الزراعى السريع الشرقى بناحية الأحايوه شرق دائرة مركز أخميم، حادث انقلاب سيارة محملة بالأقمشة والملابس عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق ما أدى إلى اصطدامها بمنزل نتيجة انفجار الإطار الأمامى الأيسر وإصابة 2.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج تلقى بلاغًا من مركز شرطة أخميم يفيد بانقلاب سيارة على الطريق ووجود مصابين وتم نقلهما للمستشفى المركزى بأخميم.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها الرائد على الصغير، رئيس مباحث مركز شرطة أخميم، أنه أثناء قيادة حاتم.م.ع، 32 سنة سائق، ويقيم بناحية جزيرة ‏شندويل دائرة مركز سوهاج السيارة رقم هـ ر أ 1615، محملة بالأقمشة والملابس، على الطريق اختلت عجلة ‏القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الأمامى الأيسر ما أدى لانقلابها على جانب الطريق وإصابة قائد السيارة، خالد.ر.ه 33 سنة عامل، ويقيم بذات الناحية من مستقلى السيارة بكسور وجروح وكدمات ‏متفرقة بالجسم، ‏تم نقل المصابين للمستشفى المركزى‏ ،حدثت بعض التلفيات بالسيارة، جارٍ سؤال المصابين فور إمكانية ذلك، تم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم للانتقال واتخاذ اللازم، تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1013 جنح المركز لسنة 2016 وجارٍ العرض على النيابة العامة .
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