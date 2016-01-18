أخبار عاجلة

هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مصطفى بكرى : لا أنوى الانضمام إلى أى لجنة من لجان البرلمان

Google+ Print
مصطفى بكرى : لا أنوى الانضمام إلى أى لجنة من لجان البرلمان مصطفى بكرى : لا أنوى الانضمام إلى أى لجنة من لجان البرلمان
قال الكاتب الصحفى مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، إن البرلمان يضم أعضاء رفيعى المستوى، مؤكداً أن أى أزمات تحدث داخل البرلمان أزمات وقتية، وأن أداء رئيس المجلس ووكيليه سيضبط المنظومة العامة داخل المجلس، لكى يقوم النواب بدورهم التشريعى والرقابى على أكمل وجه.

وأضاف "بكرى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه لا ينوى الانضمام إلى أى من لجان المجلس، مشيراً إلى أن قضية الصحافة والإعلام ستكون على رأس أولوياته عقب إقرار القوانين الصادرة فى عهد الرئيس السابق عدلى منصور، والرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى، لافتاً إلى أنه لا يؤيد تعديل الدستور فى الوقت الحالى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365