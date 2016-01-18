مصطفى بكرى : لا أنوى الانضمام إلى أى لجنة من لجان البرلمان

قال الكاتب الصحفى مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، إن البرلمان يضم أعضاء رفيعى المستوى، مؤكداً أن أى أزمات تحدث داخل البرلمان أزمات وقتية، وأن أداء رئيس المجلس ووكيليه سيضبط المنظومة العامة داخل المجلس، لكى يقوم النواب بدورهم التشريعى والرقابى على أكمل وجه.

وأضاف "بكرى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه لا ينوى الانضمام إلى أى من لجان المجلس، مشيراً إلى أن قضية الصحافة والإعلام ستكون على رأس أولوياته عقب إقرار القوانين الصادرة فى عهد الرئيس السابق عدلى منصور، والرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى، لافتاً إلى أنه لا يؤيد تعديل الدستور فى الوقت الحالى.