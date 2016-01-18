"الداخلية" توافق على سفر الضابط المصاب فى ساقيه بسيناء إلى لندن للعلاج

أكد والد النقيب محمود محمد عصام محمد الضابط المصاب فى ساقيه، أن إبنه سيسافر اليوم الأثنين إلى لندن للعلاج بصحبة زوجته، قائلا:"تصادف يوم سفر إبنى للعلاج تاريخ عيد ميلاده".

وأضاف الأب فى في تصريح لـ" اليوم السابع " أنه بعد نشر تقرير عن حالة إبنه، تلقى اتصالا من اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية للإعلام، أخبره بصدور موافقة اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية علي سفر إبنه النقيب محمود إلى لندن للعلاج.

وقال الأب، أن إبنه أصيب خلال انفجار مدرعة شرطة بسيناء ببتر فى ساقيه وانفجار فى مقلة العين اليمنى وشظايا بالعين اليسرى، مشيرا إلى أنه متزوج منذ 4 سنوات ولديه طفل يدعى "مصطفى" 3 سنوات.

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