أخبار عاجلة

هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الإعلام الكويتى:اختيار البلاد عاصمة للثقافة الإسلامية يعكس مكانتها الثقافية

Google+ Print
الإعلام الكويتى:اختيار البلاد عاصمة للثقافة الإسلامية يعكس مكانتها الثقافية الإعلام الكويتى:اختيار البلاد عاصمة للثقافة الإسلامية يعكس مكانتها الثقافية

>أكد وزير الاعلام ووزير الدولة لشئون الشباب ورئيس المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب الكويتى الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح أن اختيار دولة الكويت عاصمة للثقافة الاسلامية يعد ترسيخا لمكانتها وأهميتها فى المجال الثقافى على المستويين الاسلامى والعالمى.

وقال الشيخ سلمان الحمود فى تصريحات مساء أمس الأحد، على هامش استقباله فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، لدى وصوله مطار الكويت، حيث تم اختياره ليكون شخصية احتفال الكويت عاصمة للثقافة الاسلامية 2016، إن هذا الاختيار يؤكد حرص أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح على تطوير الثقافة نظرا لأهميتها فى تعزيز الانتماء الوطنى والقيم الانسانية النبيلة والعادات والتقاليد الموروثة فى البلاد.

وأوضح أنه تم وضع خطة لنشاطات وفعاليات احتفالية "الكويت عاصمة الثقافة الإسلامية طوال العام مرتكزة على توجيهات سمو امير البلاد "قائد العمل الإنسانى" الحريصة على نشر الثقافة الاسلامية وتجديد مضامينها وانعاش رسالتها وتخليد الحضارة الاسلامية وابراز قيمها.

وأشار إلى اختيار فضيلة شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب شخصية العام ضمن نشاطات مهرجان القرين الثقافى الـ22.

واكد الشيخ سلمان الحمود أن التنوع الثقافى الذى تزخر به الكويت من معالم ثقافية وحضارية ومؤسسات وهيئات مختلفة يعكس مدى اهتمام الدولة بالمجال الثقافى ويعزز من مكانتها الثقافية فى المحافل الدولية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365