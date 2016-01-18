الإعلام الكويتى:اختيار البلاد عاصمة للثقافة الإسلامية يعكس مكانتها الثقافية

>أكد وزير الاعلام ووزير الدولة لشئون الشباب ورئيس المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب الكويتى الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح أن اختيار دولة الكويت عاصمة للثقافة الاسلامية يعد ترسيخا لمكانتها وأهميتها فى المجال الثقافى على المستويين الاسلامى والعالمى.

وقال الشيخ سلمان الحمود فى تصريحات مساء أمس الأحد، على هامش استقباله فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، لدى وصوله مطار الكويت، حيث تم اختياره ليكون شخصية احتفال الكويت عاصمة للثقافة الاسلامية 2016، إن هذا الاختيار يؤكد حرص أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح على تطوير الثقافة نظرا لأهميتها فى تعزيز الانتماء الوطنى والقيم الانسانية النبيلة والعادات والتقاليد الموروثة فى البلاد.

وأوضح أنه تم وضع خطة لنشاطات وفعاليات احتفالية "الكويت عاصمة الثقافة الإسلامية طوال العام مرتكزة على توجيهات سمو امير البلاد "قائد العمل الإنسانى" الحريصة على نشر الثقافة الاسلامية وتجديد مضامينها وانعاش رسالتها وتخليد الحضارة الاسلامية وابراز قيمها.

وأشار إلى اختيار فضيلة شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب شخصية العام ضمن نشاطات مهرجان القرين الثقافى الـ22.

واكد الشيخ سلمان الحمود أن التنوع الثقافى الذى تزخر به الكويت من معالم ثقافية وحضارية ومؤسسات وهيئات مختلفة يعكس مدى اهتمام الدولة بالمجال الثقافى ويعزز من مكانتها الثقافية فى المحافل الدولية.