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العراق: نتطلع لأن يسهم اتفاق إيران والدول الكبرى فى تعزيز استقرار المنطقة

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العراق: نتطلع لأن يسهم اتفاق إيران والدول الكبرى فى تعزيز استقرار المنطقة العراق: نتطلع لأن يسهم اتفاق إيران والدول الكبرى فى تعزيز استقرار المنطقة

>أعرب رئيس مجلس الوزراء العراقى د. حيدر العبادى عن التطلع لأن يسهم إعلان رفع الحظر الاقتصادى ودخول الاتفاق النووى الإيرانى مع الدول الكبرى حيز التنفيذ، فى تعزيز أمن واستقرار وازدهار دول وشعوب المنطقة.

ولفت العبادى فى تصريح صحفى أمس الأحد إلى إعلان تنفيذ الاتفاق جاء فى ظل تحديات أمنية واقتصادية كبيرة تتطلب التعاون وتوجيه الجهود لخدمة مصالح الشعوب وتعزيز فرص التنمية والسلام.

ومن جانبه، طالب رئيس "ائتلاف الوطنية" العراقى إياد علاوى فى تصريح صحفى تعليقا على دخول الاتفاق الموقع بين الدول الكبرى وإيران حيز التنفيذ بأن يلتفت العالم إلى أمن الشرق الأوسط الكبير الذى يقوم على تبادل المصالح وتوازنها، وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية واحترام السيادة.

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