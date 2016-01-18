سقوط تاجر مخدرات بحوزته نصف كيلو هيروين فى شرم الشيخ

ألقت مباحث قسم أول شرم الشيخ القبض على أحد الأشخاص بمنطقة الرويسات وبحوزته نصف كيلو هيروين، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة.

وكان الرائد أحمد صالح رئيس مباحث قسم شرم الشيخ قد تلقى معلومات تفيد قيام تاجر مخدرات باتخاذ منطقة الرويسات مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى وبيع الهيروين على علملائه، ويلقب بصاحب المزاج العالى، وعلى الفور ابلغ اللواء مجدى موسى مدير أمن جنوب سيناء، والعميد أحمد فاروق مدير المباحث الجنائية الذين أمروا بسرعة ضبط المتهم بالمواد المخدرة .

وبعد صدور أذن النيابة تمكن النقيب محمد عادل، والنقيب محمد القمرى معاونا المباحث من القبض على المتهم ويدعى "بكرى م ا م" 38 سنة ومقيم بشرق السكة الحديد بالأقصر، وبحوزتة 254 لفافة ورقية وزنت نصف كيلو هيروين، ومبلغ مالى 150جنية وتليفون محمول.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وبالكشف عن صحيفة سوابق المتهم تبين أنه مطلوب فى القضية رقم 6037 لسنة 2013 جنح شرم الشيخ حصر رقم 31518 لسنة 2015 "تسول"، والتى قضت فيها المحكمة بحبس المتهم شهر مع الشغل والنفاذ بجلسه 31 ديسمبر الماضى، كما سبق اتهامه فى القضية رقم 422 لسنة 2011 جنح الشرم "سرقة متجر" بمنطقة وادى عواجة بالرويسات.