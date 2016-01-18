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مباحث البحيرة تنجح فى إعادة طفل مخطوف مقابل فدية 100 ألف جنيه

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مباحث البحيرة تنجح فى إعادة طفل مخطوف مقابل فدية 100 ألف جنيه مباحث البحيرة تنجح فى إعادة طفل مخطوف مقابل فدية 100 ألف جنيه
بعد أقل من 24 ساعة تمكن قبل ضباط مباحث البحيرة برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث، من استعادة طفل مخطوف بقرية أبوطالب التابعة لحوش عيسى .

ترجع أحداث الواقعة إلى المحضر رقم 496 لسنة 2016 إدارى مركز حوش عيسى، عندما تلقى الرائد فتحى المنياوى رئيس مباحث حوش عيسى، بلاغا من المواطن سعد عبد الحليم الغزالى بغياب نجله محمد 4 سنوات وتلقيه اتصال هاتفى من مجهول طلب منه مبلغ 100 ألف جنيه" فدية " مقابل إعادة نجله والمحرر عنها المحضر رقم 37 أحوال لسنة 2016 حوش عيسى .

ونظراً لما إتسم به الحادث من خطورة إجرامية تمثلت فى خطف طفل حال لهوه أمام منزله، وجه اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد خالد عبد الحميد رئيس قسم المباحث الجنائية، حيث تم وضع خطة بحث أسفرت جهود فريق البحث إلى عدم وجود أي ديون أو مشاكل بين والد الطفل وآخرين قد تكون سبباً وراء الحادث .

و توصلت التحريات السرية إلى أن وراء إرتكاب واقعة خطف الطفل " كل من " محمد . ع " ، " سعد . أ" ، "وهيب . ع" ، وزوجته " نانى . ب"، قاموا بخطف الطفل باستخدام سيارة ملاكى بقصد الحصول على مبالغ مالية ( فدية ) من والد المجنى عليه لعلمهم المسبق بحالته المادية وإستطاعته سداد ما يطلبونه نظير عدم المساس بنجله، تم ضبط جميع المتهمين والتليفون المحمول المستخدم فى الواقعة وتحرير الطفل المختطف.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات و الضبط والتفتيش أقروا بصحة ارتكاب واقعة خطف الطفل محمد سعد الغزالى، وجاء بمجمل إعترافهم قيام المتهم الأول زعيم التشكيل بالتخطيط لخطف الطفل المجنى عليه نظراً لمروره بضائقة مالية، فتم تحرير محضر بالواقعة.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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