عاصفة ترابية تضرب القاهرة والمحافظات وتحسن الطقس الثلاثاء

تشهد عدد من محافظات الجمهورية، حالة من الطقس السيئ وعدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، حيث تنشط الرياح المحملة بالأتربة على معظم الأنحاء في العديد من المحافظات، الأمر الذى أدى لإعاقة الرؤية على الطرق.

كما أدت سرعة الرياح إلى اضطراب الملاحة البحرية على مستوى البحر المتوسط والأحمر، وظهرت السحب المنخفضة والمتوسطة وانخفضت درجات الحرارة لـ4 درجات كاملة.

وأكد خبراء الطقس، أن سوء الأحوال الجوية وعدم الاستقرار فى الطقس والعواصف الترابية سينتهى غدًا الثلاثاء.

وناشد خبراء هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين توخى الحذر وارتداء الملابس الثقيلة وقائدى السيارات توخى الحذر والالتزام بالسرعة المطلوبة والمناسبة على الطرق السريعة، كما ناشدوا المرضى الذين يعانون من الحساسية الحذر فى الخروج، لأن الأتربة ستكون عنيفة إلى حد ما.

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