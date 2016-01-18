مصرع نجار ونجله وإصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بالبحيرة

لقى نجار ونجله مصرعهما وأصيب 4 أخرون جراء وقوع حادث تصادم بالطريق الزراعى السريع اتجاه القاهرة الإسكندرية أمام قرية الحمراء دائرة مركز شرطة كفر الدوار .

وبالانتقال والفحص تبين حدوث تصادم بين عربة كارو بقيادة الصافى مصطفى عبد الحميد موسى، نجار ومقيم بقرية معمل القزاز دائرة المركز، السيارة رقم ب ط ج 1965 أجرة قيادة مصطفى السعيد عبد الله، سائق ومقيم بقرية القصر المصرى مركز أبو حمص .

وأثناء دوران العربة الكارو من إحدى فتحات الطريق للدخول فى الاتجاه المعاكس تصادف قدوم السيارة من ذات الاتجاه فاصطدمت بها، وأسفر الحادث عن وفاة قائد العربة الكارو ونجله حسام الصافى مصطفى عبد الحميد ومقيم بذات العنوان.

وكذا إصابة قائد السيارة و3 من مستقلي العربة والسيارة بكسور وكدمات متفرقة بالجسم وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى كفر الدوار العام والمصابين لذات المستشفى للعلاج وتحرر المحضر رقم 1034/2016 جنح المركز.