مصرع شخصين وإصابة 6 أخرين فى حادثى تصادم بالبحيرة

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 6 آخرون جراء وقوع حادثى تصادم منفصلين بالبحيرة، تلقى اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة إخطارًا من اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث يفيد بمصرع شخصين وإصابة 6 آخرين.

وقع الحادث الأول بالطريق الزراعى السريع اتجاه الإسكندرية أمام قرية أبو الجود دائرة مركز شرطة أبو حمص.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث تصادم بين السيارة رقم 7639 ب ر ج (نقل) قيادة "محمد عبد العزيز محمد إبراهيم، سائق ومقيم ببندر حوش عيسى، السيارة رقم 7234 س ل م (نقل) قيادة عاطف عبد الوهاب عبد المقصود سائق ومقيم بقرية حفص مركز دمنهور.

أثناء سير السيارة الأول بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيد قائدها ما أدى لانحرافها واصطدامها بالسيارة الثانية التى تصادف وقوفها على جانب الطريق لإصلاح عطل بها.

وأسفر الحادث عن وفاة 2 من مستقلي السيارة الأولى وهما كل من "عماد محمد عبد العزيز" طالب (نجل قائد السيارة)، "أحمد ناصر عبد العزيز" طالب ويقيمان بذات العنوان تم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى أبو حمص العام، وتحرر المحضر رقم 1175/2016 جنح المركز.

وبالانتقال لمكان الحادث الثانى بدائرة مركز شرطة وادى النطرون تبين وقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوى الكيلو 113 اتجاه الإسكندرية دائرة المركز بين "السيارة رقم 5923 س م ب / 4568 س ف ر نقل بمقطوره قيادة " محمد عبد الله مصطفى "سائق ومقيم الدخيلة الإسكندرية، السيارة رقم 4278 ب ن س (نقل) قيادة سعيد محمود رحاب سائق ومقيم كفر الدوار.

ةأثناء سير السيارة الأولى بالطريق المشار إليه وبمكان الحادث اختلت عجلة القيادة بيد قائدها ما أدى لانحرافها واصطدامها بالسيارة الثانية التى تصادف سيرها فى ذات الاتجاه.

وأسفر الحادث عن إصابة 6 من مستقلي السيارة الثانية بكسور وكدمات متفرقة بالجسم وتم نقلهم لمستشفى جراحات اليوم الواحد للعلاج، وتحرر المحضر رقم 624/2015 جنح المركز.

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