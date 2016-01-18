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الألمانى"هاينو"مغنى البوب الشهير يحيى حفلاً غنائياً لدعم السياحة بالغردقة

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الألمانى"هاينو"مغنى البوب الشهير يحيى حفلاً غنائياً لدعم السياحة بالغردقة الألمانى"هاينو"مغنى البوب الشهير يحيى حفلاً غنائياً لدعم السياحة بالغردقة
أحيى الألمانى "هاينو" مطرب البوب الشهير حفلاً غنائياً بالغردقة مساء أمس الأحد لدعن وتنشيط السياحة بالمدينة، أقيم بمنتجع الجونة.

وقال المغنى الشهير "هاينو"، أن هذه الحفلة ما هى إلا رسالة إلى كل العالم الأوروبى بأن عامة والغردقة خاصة بلد الأمن والأمان.

وأضاف "هاينو" قبل بدأ الحفلة، أن الغردقة لديها كل المقومات السياحية التى يبحث عنها السائح الأوروبى والسائح الألمانى خاصة، مؤكداً بأنها من أجمل البلاد التى يتمنى البقاء بها فترة طويلة، لكنه مضطراً للمغادرة نظراً لارتباطه بالعديد من الحفلات فى ألمانيا، مقدماً امتنانه على مدى الترحاب والضيافة التى وجدها فى مصر.

وعلى جانب أخر، نقلت عدد كبير من وسائل الإعلام الألمانية الحفل من منتجع الجونة بحضور عدد كبير من السياح تخطى 500 سائح أغلبهم يحملون الجنسية الألمانية.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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