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حسام حسن منفعلا على قرارات لجنة المسابقات: ' أنا مالي '

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حسام حسن منفعلا على قرارات لجنة المسابقات: ' أنا مالي ' حسام حسن منفعلا على قرارات لجنة المسابقات: ' أنا مالي '

انفعل حسام حسن المدير الفني لنادي المصري على قرارات لجنة المسابقات باتحاد الكرة بإيقافه لمباراة واحدة قائلا: "أنا مالي. لم أفعل أي شيء!".

وقررت لجنة المسابقات إيقاف حسام حسن لمباراة واحدة بعد أحداث مباراة المصري والاتحاد السكندري ليغيب عن مواجهة فريقه أمام الزمالك. (طالع التفاصيل)

وعقب حسام حسن عن قرارات اللجنة قائلا: "أنا مالي!! لم أرتكب أي شيء. لم أفعل أي مشكلة".

وأضاف عبر قناة LTC "الواقعة حدثت بين اللاعبين في الملعب وتم توقيع عقوبات على اللاعبين. ولكني لم أفعل أي شيء ليتم توقيع عقوبة علي".

وأتم "حزين للغاية لتلك القرارات الغريبة".

واندلعت اشتباكات وأحداث مثيرة عقب نهاية لقاء الاتحاد والمصري بين اللاعبين كذلك مع حكم المباراة في لقاء انتهى بالتعادل 1-1.

ويستعد المصري لمواجهة الزمالك يوم الأربعاء في الجولة الـ15 من الدوري المصري.

وتحتل كتيبة حسام حسن المركز الرابع برصيد 26 نقطة من 13 مباراة.

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