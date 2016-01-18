حسام حسن يوجه رسالة إلى مرتضى منصور .. ' الرجل الخبير '

حرص حسام حسن المدير الفني للنادي المصري على الرد على إشادة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين.

الزمالك يواجه المصري في الجولة الـ15 من الدوري المصري.

مرتضى منصور خرج وتحدث عن دور حسام حسن وإبراهيم حسن في إنجازات الزمالك وعن "العرس الكروي المنتظر ضد المصري". (طالع التفاصيل)

قبل أن يرد حسام حسن قائلا: "شكرا جزيلا لكلمات رئيس نادي الزمالك".

وأضاف خلال تصريحات عبر قناة LTC "هو رجلا خبيرا ويعرف جيدا كيفية التعامل في أي موقف".

وأتم "أشكره على كل كلمة قالها تجاهي".

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 27 نقطة بفارق الأهداف عن مصر للمقاصة. بينما يأتي المصري في المركز الرابع برصيد 26 نقطة من 13 مباراة.