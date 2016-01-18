"الكبسولة الضوئية".. إضافة جديدة لقسم الحضانات بمستشفى الزرقا المركزى بدمياط

قال الدكتور عمرو شاهين مدير عام مستشفى الزرقا المركزى لـ"اليوم السابع" إنه تمت اضافة تقنية جديدة لقسم الحضانات بالمستشفى حيث تم توفير الكبسولة الضوئية المضاعفة (الغواصة) لعلاج الصفراء عند حديثى الولادة بمستشفى الزرقا المركزى.

وقام أحد المتبرعين من( ميت الخولى عبد الله) بتوفير الكبسولة الضوئية التى تعد الأفضل على مستوى العالم لمعالجة مرض الصفراء عند حديثى الولادة لكامل الجسم والمعروف باسم Intensive Phototherapy.

ويذكر ان هذا الجهاز يتميز بسرعة معالجته للحالات الحرجة التى تعانى من ارتفاع نسبة الصفار فى الدم (Bilirubin) وذلك فى وقت قياسى جداً مقارنة بأجهزة العلاج الضوئى العادية.

الجهاز الجديد به ميزه استثنائية وهى عدم تغير الدم للأطفال حديثى الولادة المصابة بنسبة عالية من مرض الصفراء كما كان يحدث فى السابق.

المعالجة تتم بوضع الطفل داخل الكبسولة الضوئية مع تغطية العيون والأعضاء التناسلية بغطاء خاص للحماية الكاملة ومتابعته حتى تعود نسبه الصفار فى الدم إلى مستواها الطبيعي.

الجلسة الأساسية لإتمام العلاج لا تتجاوز 6 ساعات يتم فيها تعريض الأطفال حديثى الولادة للموجات الضوئية (الفلورسنت) التى تعمل على تغير تركيب الصفار (Bilirubin) ليسهل التخلص منه خارج الجسم عن طريق البراز،كما تمنع إضاءة الفلورسنت والسوائل الإضافية التى تعطى للطفل عودة امتصاص الصفار مرة أخرى فى الجسم.