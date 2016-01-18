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هكذا عايدت دنيا سمير غانم والدتها

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الأحد 17-01-2016 21:28

هنأت الممثلة دنيا سمير غانم والدتها الفنانة دلال عبد العزيز بمناسبة عيد ميلادها وذلك بنشرها مجموعة من الصور لها في مراحل عمرية مختلفة من عدد من أفلامها وعلقت عليها قائلة:"كل سنة وأنتي طيبة يا أجمل أم في العالم،عايزة أقولك أدام الناس كلها إنى إحنا من غيرك ولا حاجة،ربنا يخليكي لينا يا رب ولكل الناس اللي بتحبك وبتحب قلبك الطيب،ماشاء الله".

وكانت دنيا قد هنأت والدها الفنان سمير غانم مؤخراً بالطريقة نفسها حيث نشرت بعض الصور له أيضاً.

 

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